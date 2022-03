Crimesight: l'Among Us di Konami ha una data d'uscita ufficiale

Qualche mese fa vi abbiamo parlato di Crimesight, un nuovo progetto in sviluppo presso Konami che prova a proporre una formula simile a quella di Among Us. In occasione del Future Games Show, il gioco è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer che ne annuncia anche la data d'uscita.

Il nuovo filmato dedicato a Crimesight permette infatti di scoprire quand'è che potremo mettere le mani sul gioco, ovvero il prossimo 14 aprile 2022. Il resto del trailer propone numerose sequenze di gameplay, che sembra basarsi su meccaniche più complesse rispetto ad Among Us con un focus maggiore sull'investigazione. Attualmente il gioco è in arrivo esclusivamente su PC tramite Steam e Konami non ha svelato alcuna informazione circa l'eventuale possibilità che il titolo arrivi anche su console o dispositivi mobile. Va inoltre precisato che il gioco non adotterà il modello di distribuzione dei free to play e andrà quindi acquistato per poter giocare.

Prima di lasciarvi all'ultimo trailer di Crimesight con tanto di data di lancio, vi ricordiamo che tra gli annunci fatti nel corso del Future Games Show di questa sera troviamo anche il gameplay trailer di Flintlock The Siege of Dawn, nuovo progetto degli autori di Ashen.