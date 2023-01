Crimesight: il clone di Among Us targato Konami si prepara alla chiusura

Arriva oggi la conferma circa l'imminente chiusura dei server di un altro prodotto multiplayer online: ci stiamo riferendo a Crimesight, il titolo investigativo le cui meccaniche di gioco erano ispirate al celebre Among Us.

Il gioco in questione è stato pubblicato da Konami un anno fa ed è disponibile in esclusiva su PC, dove è stato distribuito a pagamento (non si tratta di un free to play ma di un prodotto venduto a circa 10 euro). Sulle pagine di Steam, unica piattaforma sulla quale Crimesight è disponibile, gli sviluppatori hanno confermato che i server verranno definitivamente spenti il prossimo lunedì 1 maggio 2023. Il primo step verso la chiusura, però, è avvenuto oggi con lo stop alle microtransazioni, il quale verrà seguito il 27 febbraio 2023 dalla rimozione del gioco dalla vendita. Ciò non impedirà comunque ai possessori del titolo di procedere con il download e di giocare online fino alla chiusura. Da quel momento in poi, non vi sarà più modo di giocare e il prodotto sarà inutilizzabile.

Va inoltre specificato che, stando al comunicato ufficiale, non sembra esservi l'intenzione di rimborsare gli utenti che hanno acquistato di recente il prodotto o che hanno effettuato acquisti in game.

Avete già letto la nostra recensione di Crimesight?