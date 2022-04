Crimesight: la simulazione investigativa ispirata a Sherlock Holmes è disponibile su PC

L'Among Us di Konami, Crimesight, è ufficialmente disponibile su PC e l'azienda giapponese celebra il grande evento con un video che riassume le dinamiche di gameplay e il canovaccio narrativo di questa interessante simulazione investigativa che si ispira a Sherlock Holmes.

La sinossi ufficiale consultabile sulla pagina Steam dell'ultima fatica digitale di Konami ci aiuta a fotografare il progetto sia dal punto di vista strettamente ludico che, naturalmente, narrativo:

"Londra, 2075. Nasce Foresight AI, sistema predittivo all'avanguardia creato per prevedere i crimini futuri sulla base dei dati raccolti in Rete. Come risultato, il crimine si riduce del 90% in tutto il mondo. Tuttavia, il sistema predice un incidente inevitabile, incidente che potrebbe portare il mondo alla rovina."

Il protagonista del titolo, soprannominata Sherlock, è una Intelligenza Artificiale dalle capacità impareggiabili e una conoscenza enciclopedica della letteratura classica. Mentre lavora sui casi affidatigli dai suoi creatori, Sherlock scopre la straziante verità dei crimini compiuti da Moriarty, una seconda IA altrettanto sagace ma priva di scrupoli.

L'esperienza PvP di Konami pone così gli utenti all'interno di una villa, nel bel mezzo di una tempesta, per fargli assistere all'efferato omicidio di un inquilino: la ricerca del colpevole passerà per l'analisi minuziosa delle ambientazioni e della psiche degli altri personaggi presenti nella villa, con bersagli da controllare e alibi da confutare seguendo l'istinto e le prove acquisite.

Crimesight è disponibile da oggi, giovedì 14 aprile, al prezzo di 19,99 euro su Steam. I fan del genere possono optare per l'acquisto della Deluxe Edition da 29,99 euro, una versione speciale che comprende al suo interno il gioco completo, la colonna sonora originale e un pacchetto di 144 icone ingame.