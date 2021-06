Crimesight: svelato il gioco ispirato ad Among Us di Konami, beta in arrivo

Nel corso della giornata non abbiamo assistito solo alla pubblicazione dell'Open Beta di eFootball PES 2021, gratis per tutti su PlayStation e Xbox, ma anche all'annuncio di Crimesight.

Il gioco in questione è una simulazione multiplayer strutturata in maniera molto simile ad Among Us, seppur con qualche differenza. Nelle partite di Crimesight, infatti, i giocatori vestiranno infatti i panni di investigatori che dovranno collaborare con Sherlock, un'intelligenza artificiale che ha l'obiettivo di prevenire i crimini commessi da un'altra IA, Moriarty. In una match del gioco, quindi, gli utenti non dovranno solo scovare chi interpreta il ruolo dell'assassino, ma anche l'identità della vittima va trovata compiendo una serie di indagini poiché è sconosciuta.

Konami ha accompagnato l'annuncio del gioco a quello di un Closed Beta Test in arrivo a breve, aprendo una pagina sul sito ufficiale dedicata proprio agli utenti intenzionati a provare il gioco prima dell'arrivo della sua versione definitiva.

Al momento sembra che il gioco sia in arrivo esclusivamente su PC e non è chiaro quale sia il modello di distribuzione scelto da Konami ed è quindi da scoprire se si tratterà o meno di un free to play con microtransazioni. Va inoltre precisato che non sembra essere previsto almeno per adesso il supporto alla lingua italiana.