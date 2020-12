Crimson Desert: l'action di Pearl Abyss si mostra in un nuovo gameplay trailer

Anche Pearl Abyss ha fatto una breve comparsa sul palco dei The Game Awards 2020 mostrando al pubblico un nuovo filmato di gameplay di uno dei progetti attualmente in sviluppo: Crimson Desert.

Il titolo del gioco non è casuale e nasce infatti da una costola di Black Desert Online, il celebre MMO con una forte componente action. L'intento del team di sviluppo orientale è quello di creare un'esperienza completamente orientata al single player e ambientata nello stesso universo di BDO. Come potete vedere nel filmato di gameplay, il combat system sembra essere ancora più votato all'azione con la possibilità di eseguire mosse finali sugli avversari edi effettuare dei parry, così da mettere fuori gioco i nemici dopo una parata perfetta. Anche la componente narrativa sembra aver ricevuto un'attenzione degna di nota e il gioco offrirà diversi filmati e non solo dialoghi in stile Black Desert.

Prima di lasciarvi al nuovo trailer, vi ricordiamo che il gioco è attualmente previsto esclusivamente su PC e dovrebbe fare il proprio debutto tra circa un anno, ovvero nel corso dell'inverno 2021. Vi ricordiamo che Black Desert Online fa parte del catalogo di prodotti disponibili per gli abbonati a Xbox Game Pass e può essere scaricato senza costi aggiuntivi.