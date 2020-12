Crimson Desert sarà ai Game Awards con un video gameplay, ecco il nuovo teaser

Pearl Abyss ha annunciato che Crimson Desert sarà uno dei protagonisti dei The Game Awards in programma nella notte tra il 10 e l'11 dicembre. Per l'occasione la compagnia ha pubblicato un brevissimo teaser del progetto.

Il nuovo teaser mostra il logo ufficiale del gioco e un artwork del protagonista maschile, altri dettagli non sono noti e per il primo gameplay trailer dovremo necessariamente attendere la prossima settimana.

Crimson Desert è in fase di sviluppo per PC, PS4 e Xbox One, il gioco è un MMORPG ad ambientazione medievale con elementi fantasy, purtroppo lo studio non ha svelato altri dettagli e il progetto è avvolto nel mistero, sappiamo però che Crimson Desert avrà molti elementi in comune con Black Desert, altro MMO prodotto da Pearl Abyss e particolarmente popolare in Asia.

Non ci resta che attendere maggiori dettagli su Crimson Desert, ai Game Awards 2020 scopriremo magari anche la data di uscita di questo MMO piuttosto atteso dalla community e da coloro che hanno apprezzato il già citato Black Desert Online. E voi cosa vi aspettate da questo gioco di ruolo multiplayer online? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.