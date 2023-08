Crimson Desert è un MMO o un gioco di ruolo single player?

Ad accompagnare lo spettacolare trailer di Crimson Desert dalla Gamescom 2023 troviamo le dichiarazioni degli sviluppatori di Pearl Abyss sulla natura del loro prossimo, ambizioso GDR fantasy: sarà un MMO o un'esperienza singleplayer?

Dal trailer di annuncio di Crimson Desert dei TGA 2020 ad oggi, infatti, in tanti si sono chiesti se la prossima aventura action ruolistica di Pearl Abyss avrebbe assunto i contorni di un progetto singleplayer o se, al contrario, si sarebbe prefigurata come un'esperienza multiplayer da vivere in un mondo 'a sviluppo continuo' popolato da centinaia di altri appassionati online.

A tal proposito è intervenuto Jeonghee Jin: l'amministratore delegato della divisione americana di Pearl Abyss ha chiaramente specificato che "Crimson Desert non è Black Desert, sono due giochi completamente separati e lo sviluppo del secondo non ha avuto alcun impatto sul primo. Mentre Black Desert continuerà a ricevere aggiornamenti seguendo i nostri piani prestabiliti, Crimson Desert non sarà un MMO".

Le precisazioni del CEO della branca americana di Pearl Abyss, di conseguenza, rispondono in maniera esaustiva alle domande che i fan di action GDR si sono posti in questi anni ammirando le evocative scene di gameplay di Crimson Desert su Unreal Engine 5.

