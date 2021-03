Crimson Desert non è un MMO come Black Desert, Pearl Abyss lo riconferma

Crimson Desert e Black Desert sono due giochi diversi e ben separati tra loro, nonostante siano entrambi pubblicati da Pearl Abyss. A ribadire questo concetto è stato Jeonghee Jin (JJ), CEO della divisione americana del publisher e sviluppatore asiatico.

"Black Desert e Crimson Desert non sono lo stesso gioco, sono due progetti separati e l'annuncio del secondo non ha avuto alcun impatto sullo sviluppo del primo", sottolinea Jeonghee Jin, che poi prosegue: "Black Desert continuerà ad essere aggiornato secondo un piano già stabilito, inoltre Crimson Deserto non è un MMO, per i due giochi abbiamo obiettivi diversi e sono sviluppati con criteri diversi."

Il CEO di Pearl Abyss America vuole dunque ribadire con orgoglio come i due giochi siano profondamente diversi tra loro, mentre Black Desert è un MMO piuttosto tradizionale, Crimson Desert si presenta come un gioco d'azione frenetico e brutale.

Il primo trailer di Crimson Desert è stato mostrato ai The Game Awards 2020 ed ha conquistato tutti grazie (tra le altre cose) ad un comparto tecnico di primissimo ordine. L'uscita del gioco è prevista per l'inverno su PC e console non meglio specificate, presumibilmente PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Speriamo di saperne di più su questo interessante progetto nel corso dei mesi estivi.