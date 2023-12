Crimson Desert sarebbe stato rinviato al 2025 inoltrato, posticipo anche per DokeV

Emergono brutte notizie per l'atteso Crimson Desert di Pearl Abyss: stando a quanto emerso da un report di Insight Corea, gli sviluppatori avrebbero deciso di rinviare il gioco di un anno intero, passando così dalla precedente finestra del secondo trimestre 2024 a quella del secondo trimestre 2025.

In aggiunta, Pearl Abyss avrebbe nuovamente posticipato anche DokeV, avventura in stile Pokémon e Monster Hunter che potrebbe non vedere la luce addirittura prima del 2026. DokeV era inizialmente previsto per l'inizio del 2023, ma è poi andato incontro ad una serie di rinvii ed attualmente non è dunque chiaro quando potrebbe finalmente vedere la luce. Non sono stati rivelati i motivi dietro i posticipi, tuttavia almeno nel caso di Crimson Desert l'ipotesi sarebbe la necessità di investire con maggior forza sul marketing, diffondendo molto più materiale legato al gioco per far capire meglio agli utenti in cosa effettivamente consiste il progetto.

Crimson Desert è stato mostrato per l'ultima volta alla Gamescom 2023 attraverso un gameplay trailer dall'alto tasso di spettacolarità che sembra aver preso spunto da opere come The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ed Assassin's Creed. Adesso però l'attesa per il gioco completo previsto su PC e console PlayStation e Xbox potrebbe farsi ancora più lunga: non resta che aspettare ulteriori novià concrete da parte di Pearl Abyss, magari assieme a nuovi trailer e video-gameplay.