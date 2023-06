Crimson Desert: Sony vuole assicurarsi contenuti esclusivi, stando ad un report

Dopo l'annuncio del suo rinvio, non abbiamo più sentito parlare di Crimson Desert, il nuovo action-GDR sviluppato da Pearl Abyss, compagnia di sviluppo coreana già divenuta nota con Black Desert.

All'alba dell'attuale generazione videoludica, Crimson Desert è stato uno dei primi titoli a catturare l'attenzione dei giocatori, specialmente per il comparto grafico di cui sembra fregiarsi. Del titolo abbiamo perso le tracce da diversi mesi, ma pare che Sony stia lavorando dietro le quinte per assicurarsi che, quando sarà finalmente disponibile, l'action-GDR offra contenuti esclusivi sulle piattaforme PlayStation.

Secondo quanto riferisce il portale coreano MTN, Sony Interactive Entertainment sta cercando di stringere partnership commerciali con compagnie coreane. Nello specifico, sta discutendo opzioni di collaborazione/investimento con Pearl Abyss per assicurarsi contenuti esclusivi per Crimson Desert. Anche altre società come Neowiz (Lies of P), Com2uS e NCSOFT (Guild Wars) sarebbero prese in considerazione per la collaborazione. Al momento si tratta solo di una voce di corridodio, e vi invitiamo a prenderle come tali in attesa di eventuali conferme di una partnership stretta tra Pearl Abyss e Sony.

Sebbene siano stati immediatamente affiancati l'uno all'altro, Pearl Abyss ha sottolineato come Crimson Desert sarà un gioco nettamente distinto da Black Desert, e non presenterà i tratti caratteristici di una produzione MMORPG.