Crimson Desert sorprende ai Game Awards: tutti i dettagli in video!

Tra i protagonisti che hanno trovato spazio sul palco dei The Game Awards 2020 figura anche la nuova produzione firmata dal team di Pearl Abyss.

La software house già nota per il lavoro svolto su Black Desert ha infatti presentato il primo gameplay trailer di Crimson Desert, MMO che sembra in grado di mettere in campo un comparto tecnico di primo piano. Al lancio del gioco presentato dal team di sviluppo di stanza in Corea del Sud, manca ancora diverso tempo, con una finestra di lancio indicata per l'inverno del 2021. Tra le piattaforme supportate da Crimson Desert troviamo PC e console, con l'esatta identità di queste ultime ancora non specificata.



Per ingannare l'attesa che ci separa dal debutto dell'intrigante MMO, la Redazione di Everyeye ha raccolto tutte le informazioni al momento disponibili, per proporvi una video anteprima di Crimson Desert. Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: non ci resta dunque che augurarvi una buona visione! Che cosa ve ne pare di questo nuovo titolo? Per ulteriori dettagli sulla produzione firmata dagli sviluppatori di Pearl Abyss, sulle pagine di Everyeye trovate la ricca anteprima di Crimson Desert firmata dal nostro Antonello "Kirito" Bello.