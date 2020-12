Crimson Desert torna a mostrarsi in video: ambientazioni e combat system in azione

Dopo il recente reveal ai The Game Awards 2020, con l'evento che ha ospitato un suggestivo trailer di Crimson Desert, gli autori di Pearl Abyss tornano a mostrare il titolo.

Il team di sviluppo sudcoreano ha infatti pubblicato un video approfondimento dedicato alle caratteristiche di questo nuovo MMORPG, per il quale gli autori sembrano voler puntare ad un comparto tecnico decisamente ambizioso. Disponibile in apertura a questa news, il filmato presenta il continente in cui trovano spazio le vicende narrate in Crimson Desert. Quest'ultimo si presenta come un tradizionale regno fantasy, con aree caratterizzate da biomi differenti, tra lande assolate e montagne innevate. In questi luoghi, si sono insediate molte comunità, umane e non.

Pearl Abyss ha inoltre offerto alcuni dettagli sul combat system di Crimson Desert, specificando che i giocatori avranno modo di mettere a segno degli attacchi combinati, da realizzare tramite collaborazione. Il protagonista dell'avventura, MacDuff, viene descritto come un eroe non convenzionale e vivrà una storia di maturazione personale, affiancato dal proprio gruppo di mercenari. La software house afferma inoltre di star riponendo grande cura nella definizione di un MMORPG che offra grandi libertà al giocatore e in cui gli avversari siano mossi da un'IA avanzata.

In attesa di saperne di più su periodo di uscita e piattaforme supportate, sulle pagine di Everyeye trovate l'anteprima di Crimson Desert redatta da Antonello "Kirito" Bello.