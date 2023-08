Crimson Desert tra Zelda e Assassin's Creed: ecco lo spettacolare gameplay trailer

Il lungo silenzio di Pearl Abyss è finito e in occasione dell’ONL della Gamescom 2023 il team sudcoreano è tornato a mostrare il suo Crimson Desert con uno spettacolare video gameplay.

Il filmato ci permette di approfondire quelle che saranno le meccaniche di gioco di questo action RPG a mondo aperto, il quale sembra ereditare molti elementi di gioco da titoli noti come The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ed Assassin’s Creed. Il protagonista, Kliff, può infatti arrampicarsi su qualsiasi superficie (persino i nemici più grossi, in stile Dragon’s Dogma) ed esplorare una serie di isole fluttuanti sulle quali sembrano esservi le rovine di un’antica civiltà. Nel gioco vi sarà anche un grosso focus sul movimento, visto che Kliff può usare il cavallo, guidare carrozze, schierare un deltaplano magico e persino controllare una mongolfiera.

Dal punto di vista del combat system, ci troviamo di fronte ad un titolo improntato all’azione che però non rinuncia ad alcuni quick time event che rendono gli scontri ancora più spettacolari. Il protagonista potrà combattere sia con la spada che con l’arco e, stando a quanto mostrato nel filmato, potrà generare un bel po’ di caos grazie alla presenza di numerosi elementi distruttibili in giro per gli scenari.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che il gioco non ha ancora una data d’uscita, ma arriverà in contemporanea in tutto il mondo su PC e console.

Sapevate che Crimson Desert utilizza il motore grafico proprietario di Pearl Abyss?