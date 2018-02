Criptovalute ed esport: al via il primo torneo di CS:GO con premio in valuta digitale

Le criptovalute si trovano al centro del dibattito ormai da qualche mese. Bitcoin e altri termini del genere, sono entrati nel linguaggio di tutti i giorni.

Telegiornali e Web sembrano impazziti per le valute digitali. Chi profetizza lo scoppio della bolla speculativa e chi, invece, confida nel futuro. Anche il movimento esport non ne è rimasto estraneo.

Da qualche tempo la discussione è aperta anche in seno al mondo del gaming competitivo (soprattutto per quel che riguarda le scommesse). Ora, pare, si inizi a fare sul serio.

Il prossimo 25 febbraio, un torneo di Counter-Strike metterà in palio un premio in criptovaluta. Nessuna vil moneta cartacea o vetusto assegno, insomma.

Gli organizzatori Play2Live metteranno in palio un primo premio in criptovaluta, il cui valore reale è di 100.000 dollari, che saranno distribuiti attraverso il loro modello di monetizzazione interno, LUC (Level Up Coin).

Otto squadre (sette attraverso inviti, e una attraverso una qualificazione aperta) parteciperanno al torneo che si svolgerà live al Falcon Club di Minsk, in Bielorussia. Play2Live è una società di live streaming che paga le personalità che trasmettono proprio in LUC, che può essere facilmente convertito in altre criptovalute sul mercato. Questo, in teoria, dovrebbe dare agli streamer una gamma più ampia di opzioni quando si tratta delle loro finanze.

Gli spettatori su Play2Live hanno anche la possibilità di guadagnare guardando gli annunci, condividendo la loro banda e partecipando ai compiti assegnati dagli streamer che guardano. "Incoraggiamo tutti i giocatori e gli appassionati di esport a diventare P2L early adopter per testare il nuovo ecosistema e l'elevata velocità di Internet offerta dalla tecnologia CDN peer-to-peer", ha dichiarato Alexey Burdyko, CEO e fondatore di Play2Live in un comunicato stampa. Il CEO è ancora più entusiasta di ospitare il primo torneo del mondo in assoluto pagato in criptovalute: “un evento che diventerà una pietra miliare nell'ulteriore integrazione della tecnologia blockchain nel settore dei videogiochi."

Una delle cose più "interessanti" di Play2Live è la possibilità di scommettere live con i coin durante le partite di esport, che è qualcosa che non può esser fatto nella maggior parte delle altre piattaforme di streaming. È possibile anche calare scommesse mirate (come il giocatore che segnerà il primo colpo di testa), cosa che apre un'enorme quantità di possibilità per gli appassionati del gioco d'azzardo.

Ad ogni modo, il team che ritirerà il premio il prossimo 25 febbraio potrà scegliere, per la prima volta nella storia, tra due possibilità: convertire immediatamente il loro LUC in dollari americani, oppure correre il rischio, tenere il premio in criptovaluta e reinvestirli.

Vedremo se questo sarà davvero il futuro del movimento, oppure una disgrazia (soprattutto per i giocatori).