Criptovalute: Electroneum ETN si può usare per comprare carte prepagate PlayStation Store

Electroneum ha annunciato che la propria criptovaluta ETN può essere utilizzata ora per acquistare anche carte prepagate del PlayStation Store, questo vuol dire che è dunque possibile spendere ETN per comprare gift card da usare poi per acquistare giochi e abbonamenti sullo store digitale di Sony.

Le carte prepagate possono essere comprate tramite l'app ETN di Electroneum, si tratta di un passo importante per questa criptovaluta che viene così supportata da uno dei marketplace più grandi del mondo dei videogiochi.

Electroneum ha pubblicato un post per annunciare il supporto di ETN al PlayStation Store: "da molti anni gli sviluppatori di videogiochi pubblicano contenuti aggiuntivi per i loro prodotti e questi add-on riscuotono solitamente molto successo allungando la vita media di un gioco. Per molti però questi contenuti extra non sono facilmente accessibili, vuoi per motivi economici o pratici, spesso l'acquisto di credito PSN richiede una carta di credito o un conto corrente bancario, ma oggi c'è un nuovo metodo per acquistare le Gift Card. Il supporto di PlayStation Store nell'app ETN di Electroneum è un passo avanti importante che permetterà di fare acquisti sul PSN a chiunque possieda Electroneum ETN nel proprio portafoglio ETN."

Sono sempre di più i videogiochi legati al mondo delle criptovalute, pensiamo per esempio a The Sandbox e in questo caso vi segnaliamo che Young Platform regala 10 SAND omaggi per The Sandbox.