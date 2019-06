Cris Tales annunciato all'E3: un intrigante tributo ai classici JRPG in arrivo nel 2020

Proseguono gli annunci dal palco del PC Gaming Show 2019. Dopo l'apparizione a sorpresa di Yu Suzuki sul palco e la presentazione di un nuovo trailer di Shenmue 3, arriva un interessante annuncio per gli amanti dei JRPG.

Sul palco dell'evento è infatti stata presentata Cris Tales, una produzione presentata proprio come una lettera d'amore nei confronti dei classici giochi di ruolo di stampo nipponico. Sviluppato da Dreams Uncorporated SYNC e pubblicato da Modus Games, il titolo indie accompagnerà i videogiocatori in un avventura dalla prospettiva insolita, così presentata sulla scheda dedicata presente su Steam: "Osserva il passato, agisci nel presente e guarda come le tue scelte influenzano dinamicamente il futuro, il tutto in un solo schermo mentre giochi! [...] Ogni personaggio, NPC, nemico e Regno hanno un passato, un presente e più di un futuro a seconda delle tue azioni!".



Se questi elementi vi intrigano, vi consigliamo di visionare il trailer di Cris Tales disponibile in apertura a questa news: cosa ve ne pare? Vi segnaliamo che il gioco esordirà nel corso del 2020 su PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Per i più curiosi, una Demo di debutto è attualmente già disponibile su Steam.