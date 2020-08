Cris Tales, al controllo del tempo: l'intrigante JRPG cross gen in un nuovo trailer

Lettera d'amore agli iconici JRPG del passato, Cris Tales torna a mostrarsi al Future Game Show, con un trailer nuovo di zecca che ne anticipa l'ormai prossima pubblicazione.

Sviluppata da un team colombiano, la produzione racconta la storia di Crisbell, giovane fanciulla che si ritrova all'improvviso a poter godere di uno sguardo privilegiato sul corso degli eventi. Acquisito il controllo del tempo, il giocatore visiona in un'unica schermata il passato, il presente e il possibile futuro del mondo di Cris Tales. A seconda del'inquadratura, le ambientazioni mutano in maniera dinamica. Con combattimenti a turni che includono anche meccaniche in tempo reale, potete testare il gioco con mano, grazie alla Demo Steam di Cris Tales.

Per tutti i dettagli su questa intrigante produzione indipendente, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima di Cris Tales, in cui vi raccontiamo di trama, gameplay e potenzialità del titolo. A partire dal 17 novembre, il JRPG sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, mentre in un secondo momento approderà anche su PS5 e Xbox Series X.