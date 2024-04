Cris Tales costa quanto due colazioni al bar: meno di 6 euro in formato fisico per PS5!

Incredibile offerta su Amazon: Cris Tales per PlayStation 5 è in offerta ad un prezzo mai visto prima e semplicemente incredibile per un gioco retail PS5. Cris Tales in formato Blu-Ray costa 5.98 euro in offerta, praticamente il prezzo di un paio di colazioni al bar.

VAI SUBITO ALL'OFFERTACris Tales è un tributo a JRPG classici come Chrono Trigger, Final Fantasy 6, Valkyrie Profile, Bravely Default e Persona 5: "Vivi il passato, il presente e il futuro contemporaneamente in questo tributo indie ai classici JRPG.Per fermare l'Imperatrice del tempo e riscrivere il futuro della terra, dovrai affrontare uno straziante viaggio attraversi i regni, dove incontrerai e recluterai potenti alleati che ti supporteranno nella lotta."

Impensabile pensare di poter acquistare un videogioco completo in formato fisico su Blu-Ray per PlayStation 5 a questo prezzo, se siete amanti del genere il consiglio è quello di acquistare subito Cris Tales. E se non lo siete... potreste diventarlo, a questo prezzo certamente non ve pentirete.

