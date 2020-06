Cris Tales ha una data di uscita! L'RPG arriverà anche su PS5 e Xbox Series X

Il primo trailer di Cris Tales è stato pubblicato da Modus Games in occasione del PC Gaming Show 2019: quest'anno, l'intrigante RPG è tornato all'appuntamento con interessanti novità!

Dall'edizione 2020 dello show, quest'anno in versione digitale, arriva infatti un nuovo trailer di Cris Tales, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Con il filmato, il team di sviluppo e il publisher confermano la data di pubblicazione del titolo: l'RPG sarà disponibile a partire dal prossimo 17 novembre, in contemporanea su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia. Ma non solo. Per l'occasione è stato inoltre confermato che Cris Tales è ufficialmente in sviluppo anche per PlayStation 5 e Xbox Series X: ovviamente, non è stata ancora annunciata la data di uscita per la versione next gen.



Il team di sviluppo ha inoltre aggiornato la Demo di Cris Tales disponibile su Steam, che ora include ulteriori contenuti rispetto alla versione pubblicata in occasione del reveal. Il titolo, lo ricordiamo, è una lettera d'amore indirizzata ai classici JRPG. Il giocatore vestirà i panni di Crisbell, una giovane che acquisisce all'improvviso il potere di controllare il tempo. La schermata di gioco offre di conseguenza uno sguardo che si posa contemporaneamente su passato, presente e futuro. Per tutti i dettagli, sulle pagine di Everyeye potete trovare il nostro provato di Cris Tales.