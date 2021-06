Cris Tales, il JRPG si prepara al lancio: ecco la splendida introduzione cinematica

Gli sviluppatori di Dreams Uncorporated e Modus Games mostrano la suggestiva sequenza introduttiva di Cris Tales, il promettende JRPG in arrivo a luglio su PC, Google Stadia e console, come pure su Xbox Game Pass.

A poco più di un mese dall'uscita di Cris Tales, la software house colombiana prova così a ritagliarsi uno spazio nel cuore e nella mente degli appassionati di avventure ruolistiche condividendo la sequenza che aprirà la storia della protagonista Crisbell.

Nei panni di questa giovane avventuriera, il nostro compito sarà quello di attraversare le dimensioni e fare la spola tra il passato, il presente e il futuro per venire a capo degli enigmi e modificare gli eventi con una visuale tripartita.

La commercializzazione di Cris Tales è prevista per il sempre più prossimo 20 luglio su PC, Stadia, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nell'attesa di immergerci nelle colorate atmosfere di questo JRPG multidimensionale, vi rimandiamo al nostro speciale su Cris Tales per sbirciare tra le pieghe ludiche, narrative e contenutistiche dell'esperienza confezionata da Dreams Uncorporated. Qualora ve lo foste perso, eccovi anche l'ultimo video gameplay di Cris Tales ammirato durante l'E3 2021.