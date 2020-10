Cris Tales: il nuovo video gameplay conferma il rinvio del JRPG al 2021

Gli sviluppatori di Dreams Uncorporated SYNC annunciano il rinvio di Cris Tales e, per indorare l'amara pillola dello slittamento della data d'uscita originariamente prevista per il 17 novembre, pubblicano un video ricco di scene di gameplay inedite.

Annunciato al PC Gaming Show dell'E3 2019, questo ambizioso JRPG richiederà più tempo per poter essere completato, come spiegano gli stessi autori legati a Modus Games in una lettera aperta che sottolinea l'importanza del feedback ricevuto da chi si è cimentato con le sfide della demo di Cris Tales.

Partendo dal riscontro degli appassionati, il collettivo di Dreams Uncorporated sfrutterà così il tempo supplementare guadagnato dal rinvio per ampliare l'esperienza ludica e contenutistica di quest'opera incentrata su Crisbell, una giovane ragazza riuscita ad acquisire il potere del controllo del tempo. Sfruttando questa capacità, la nostra alter-ego potrà aprire delle finestre sull'universo multidimensionale che la circonda, osservando così la realtà da punti di vista originali che si rifletteranno sulle meccaniche di gameplay e sulla storia.

Stando quindi alle indicazioni fornite dagli sviluppatori e da Modus Games, Cris Tales sarà disponibile da inizio 2021 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia e, in retrocompatibilità, su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.