Cris Tales, il promettente JRPG arriva a luglio: trailer dal Future Games Show

In occasione dell'edizione primaverile del Future Game Show - che ha presentato il nuovo trailer di The Lord of the Rings: Gollum - torna a mostrarsi Cris Tales, promettente JRPG in dirittura di arrivo nell'estate di quest'anno.

Direttamente dalla Colombia, il team di sviluppo propone un nuovo e ricchissimo trailer dell'indie che vede il giocatore al controllo dello scorrere del tempo. Nei panni della protagonista Crisbell, sarà infatti possibile osservare contemporaneamente il dispiegarsi a schermo di passato, presente e futuro. La peculiare visuale tripartita consentirà di intuire gli effetti delle nostre azioni sui molteplici futuri possibili che caratterizzeranno la narrazione di Cris Tales.



I poteri di controllo del tempo saranno tuttavia utili anche nelle fasi di combattimento a turni (con innesti in tempo reale). Ad esempio, utilizzare un attacco elementale d'acqua su di un nemico dotato di armatura e poi trasportarlo nel futuro causerà ruggine sulla protezione, riducendo la difesa dell'avversario. Il nuovo trailer della produzione colombiana presenta nel dettaglio nuovi membri del cast, che potranno affiancare Crisbell nella sua avventurosa epopea.



Il filmato, che trovate in apertura a questa news, conferma che il JRPG arriverà nel luglio 2021 su PC, console e Google Stadia. Per ulteriori dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra anteprima di Cris Tales. Al momento, una Demo del titolo è disponibile gratuitamente su Steam.