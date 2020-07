Cris Tales, l'RPG cross gen in azione: Demo disponibile su PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Ispirato a grandi classici della tradizione JRPG che spaziano da Chrono Trigger a Final Fantasy, Cris Tales è un'ambiziosa produzione indie frutto del lavoro dei team colombiani di Dreams Uncorporated e SYCK.

Il titolo pone l'utente nei panni di Crisbell, giovane fanciulla che si ritrova improvvisamente a disporre di poteri che le consentono di manipolare il tempo. Tale incanto trasforma la schermata di gioco, che si presenta suddivisa in tre sezioni, dedicate rispettivamente a passato, presente e futuro. Muoversi nel coloratissimo mondo di gioco consente dunque di osservare in maniera dinamica il mutare di paesaggi, edifici e persone, a seconda dell'area in cui vengono inquadrati.

In seguito ad alcuni eventi drammatici, Crisbell dovrà abbandonare l'orfanotrofio in cui è cresciuta e intraprendere un viaggio, affiancata da alcuni compagni di party. I numerosi pericoli che attendono lungo la strada consentiranno al giocatore di sfruttare un ingegnoso combat system, che combina attacchi fisici, magie e manipolazione del tempo. Per consentire al pubblico di testare la formula ludica di Cris Tales, il publisher Modus Games ha pubblicato un'apposita Demo gratuita. Inizialmente disponibile esclusivamente su PC, quest'ultima è ora accessibile anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.



In occasione dell'annuncio della data di uscita di Cris Tales, è stato confermato che il GDR arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X. Per tutti i dettagli sulla produzione, vi rimandiamo alla ricca anteprima di Cris Tales che trovate sulle pagine di Everyeye.