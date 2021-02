Cris Tales, l'RPG cross gen ha una finestra di lancio: nuovo trailer e Collector's Edition

Buone notizie per i giocatori in attesa di poter controllare lo scorrere del tempo in Cris Tales, promettente produzione indipendente di stampo RPG in arrivo su PC e console.

Direttamente dalla Colombia, il team di sviluppo, in collaborazione con il publisher Modus Games, ha infatti formalizzato la nuova finestra di lancio dell'intrigante RPG. Originariamente atteso nell'autunno 2020, ma successivamente oggetto di posticipo, Cris Tales debutterà sul mercato videoludico internazionale nel corso del mese di luglio del 2021. Per festeggiare l'annuncio, Dreams Uncorporated e Syck hanno pubblicato un ricco trailer inedito, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.

Ma non solo: gli autori hanno presentato anche una ricca Collector's Edition di Cris Tales. Quest'ultima si presenta come decisamente ricca e include al suo interno, oltre al gioco, un peluche di Matias, la ranocchia che accompagnerà la protagonista nel suo viaggio, un artbook, un set di spille, adesivi, una litografia e dei bonus digitali. Direttamente in calce a questa news, potete visionare un'immagine di anteprima. Purtroppo, almeno per il momento, quest'edizione speciale è disponibile per la consegna esclusivamente negli USA.

Per ingannare l'attesa che separa dal mese di luglio, ricordiamo che una Demo di Cris Tales è disponibile su PC e console, con il titolo indie atteso su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Google Stadia e Steam. Per ulteriori dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra anteprima di Cris Tales.