La crisi coinvolge il team di Saltsea Chronicles: Die Gute Fabrik interrompe la produzione

Nel giugno del 2023, i ragazzi di Die Gute Fabrik hanno mostrato al mondo intero il loro nuovo gioco, Saltsea Chronicles, con un trailer durante la Summer Game Fest. A distanza di pochi mesi dal suo debutto, però, è giunta una notizia che potrebbe presto sconvolgere l'industria videoludica: il team di Saltsea Chronicles interrompe la produzione.

La software house indipendente, che proprio nel mese di ottobre aveva rilasciato il sopracitato Saltsea Chronicles, torna sotto la luce dei riflettori mediatici nel peggiore dei modi: come emerso nella giornata di oggi, Die Gute Fabrik ha interrotto la produzione circa una settimana fa. Secondo quanto riportato, i creatori di Saltsea Chronicles stanno faticando ad ottenere i finanziamenti necessari per la creazione del prossimo titolo. Ciò che ne sta attualmente conseguendo è l'ardua scelta di interrompere tutti i lavori, la quale potrebbe portare ad un punto di non ritorno per lo studio danese con sede a Copenaghen.

Stando alle dichiarazioni rilasciate da un portavoce dell'azienda, "la scena editoriale e degli investimenti è così difficile per le aziende e per i progetti della nostra portata in questo momento, che ha reso estremamente difficile per Die Gute Fabrik assicurarsi i finanziamenti per il nostro prossimo progetto. Abbiamo interrotto la produzione il 19 febbraio", concedendo all'organico dell'azienda un periodo retribuito di un mese mentre si cercano nuove soluzioni. "La produzione potrebbe riprendere sotto la guida di Nils Deneken come CEO se la società trovasse finanziamenti negli anni futuri", ma fino a quel momento bisogna attendere quale sarà il futuro dell'azienda.