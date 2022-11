Crisis Core Final Fantasy VII Reunion: trapela in rete la lista completa dei trofei

L'arrivo di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion è ormai alle porte, essendo questo programmato per il prossimo 13 dicembre 2022. Il tempo da attendere si riduce sempre più, nonostante la curiosità generatasi attorno al prodotto sia in costante aumento, soprattutto per i fan del brand di Final Fantasy VII incuriositi da questa trilogia.

Seppure vi sia rimasto ancora poche settimane di attesa per poter finalmente mettere le mani al lavoro di riproduzione e re-interpretazione dell'ormai datato Crisis Core Final Fantasy VII, ai tempi uscito su PSP nel corso del 2007, sono trapelati dei dettagli molto importanti circa il sopracitato lavoro in arrivo nel mese entrante. Nel dettaglio, infatti, è emersa la lista dei trofei del titolo, al cui interno sono presenti numerosi dettagli sui principali requisiti per portare al termine la propria avventura al 100%.

La lista dei trofei di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion trapelata in rete prevede un totale di 51 trofei, acquisibili nei diversi momenti del proprio viaggio. Al momento conosciamo solamente i nomi dei trofei ed i relativi requisiti di ottenimento; dunque, almeno per adesso, non conosciamo il grado di rarità di questi, dovendoci rimettere per forza a nuove informazioni sull'argomento o, in alternativa, direttamente al 13 dicembre. Dopo aver discusso della possibilità di vedere Crisis Core Final Fantasy VII Reunion su Game Pass o PS Plus, vi elenchiamo la lista completa dei 51 trofei presenti in Crisis Core Final Fantasy VII Reunion:

Abbraccia i tuoi sogni: hai portato al termine il Prologo.

Lui non ci tradirebbe: hai portato al termine il Capitolo 1.

Noi non siamo mostri: completa il Capitolo 2.

Gli angeli sognano una cosa sola: completa il capitolo 3.

Dove sono andati tutti?:completa il Capitolo 4.

Proteggi l'onore del tuo SOLDATO: hai portato al termine il Capitolo 5.

La Genesi è davvero morta?: hai completato il Capitolo 6.

SOLDIER of Legend: portato al termine il gioco in modalità Difficile.

Missioni completate: 25%: completato il 25% di tutte le missioni.

Missioni completate: 50%: completato il 50% di tutte le missioni.

Missioni completate: 75%: completato il 75% di tutte le missioni.

Completista di missioni: completato il 100% di tutte le missioni.

Maestro DMW: hai raggiunto il 100% dei progressi per tutti i DMW.

Collezionista di Limit Break: hai ottenuto tutte le immagini di DMW.

Appassionato di fan club: ti sei iscritto a tutti i fan club.

Fan Club Savior: hai aiutato tutti i fan club a proseguire le loro attività.

Soldato di prima categoria: hai sconfitto tutti i dati virtuali nella Sala d'addestramento.

Attrezzatura Genji: hai raccolto tutta l'attrezzatura Genji.

Completista della posta: hai ricevuto tutta la posta da tutti i mittenti.

Midgar pieno di fiori: hai costruito ogni tipo di carro di fiori.

Esperto delle Sette Meraviglie: hai imparato a conoscere tutte le Sette Meraviglie di Nibelheim.

Completista dei negozi: sbloccato tutti i negozi.

Eroe di tutti: hai salvato tutti coloro che chiedevano aiuto durante l'assalto all'edificio Shinra nel Capitolo 3.

Razziatore di celle: hai controllato tutte le celle al 67° piano dell'edificio Shinra.

Tesori di Banora: sono stati raccolti tutti gli oggetti e arrivati alla casa di Angeal prima dell'attacco aereo di Banora.

Bingo!: indovinato il numero esatto nel gioco di indovinare i numeri.

Aprigabbia: hai aperto il percorso per la Gabbia del Vincolo.

Eroe della guerra di Wutai? : hai ricevuto la massima valutazione da Lazard per l'assalto a Fort Tamblin.

Oggetto inamovibile: hai sconfitto tutti i nemici in Difesa del perimetro di Junon.

Maestro infiltrato: ti sei infiltrato nella struttura di scavo dei mako senza essere scoperto una volta.

Maestro estrattore di pietra Mako: hai impedito che la Sala Materia venisse chiusa.

Di valore significativo: sei stato giudicato da Hojo un "membro SOLDIER di valore significativo" nella Camera di Fusione.

Buon partito per Aerith: Bruno ha detto che tu e Aerith "siete una bella coppia".

SOLDIER di Slicin: abbatti ogni granata in arrivo.

Nemesi di Wutai: hai catturato tutte le spie di Wutai infiltrate a Midgar.

Zack il cecchino: non ti sei lasciato sfuggire nemmeno una testa di toro mentre cecchinavi.

Cacciatore di cascate: hai raccolto dieci forzieri scendendo dalla cascata sulle colline di Congaga.

Campione di squat di Shinra: hai ottenuto la vittoria contro il SOLDIER di 2a classe nella prova di resistenza fisica.

Divino Voto per avere una "velocità divina" nella raccolta di materia.

Maestro Miscelatore: hai miscelato un profumo con la quantità perfetta di olio.

Potere eccessivo: inflitto 99.999 danni a un nemico.

Restauro preciso: ottenuto il 100% di recupero con l'unità di recupero Mako.

Vieni a prenderlo: hai vinto una battaglia per la prima volta.

Fusione di Materia: è stata eseguita per la prima volta la fusione di materia.

Dimostrami il tuo onore: hai eseguito un'interruzione del limite per la prima volta.

Regola divina infranta: sconfiggi Minerva

Prima di salutarci e di rimandarvi all'attesa di ulteriori notizie sul gioco, vi rimandiamo all'articolo dedicato a tutte le migliorie apportate con la remastered di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion.