Crisi Embracer: dopo la chiusura di Volition, anche i licenziamenti per Gearbox Publishing

Proprio nel corso del pomeriggio vi abbiamo parlato della chiusura di Volition, la software house che ha dato i natali a Saints Row e che ha subito le conseguenze della grossa crisi che sta affrontando Embracer Group. A poche ore dalla triste notizia, si parla di problemi anche per Gearbox Publishing.

Stando a quanto dichiarato da alcuni ex dipendenti dell'etichetta legata al team di Borderlands sui loro profili Linkedin, l'azienda sarebbe stata colpita da numerosi licenziamenti. Sembrerebbe che questo importante taglio, unito alla chiusura del team di sviluppo, faccia parte della strategia del colosso per tagliare i costi e limitare il più possibile i danni.

In ogni caso è improbabile che i provvedimenti presi oggi siano gli ultimi e, vista la situazione attuale di Embracer Group, possiamo aspettarci altri annunci di questo tipo nel corso delle prossime settimane. Sono infatti numerose le voci sull'imminente chiusura di altri team di sviluppo e la situazione per le software house sotto l'ala dell'azienda è sempre più incerta.

Per chi non lo sapesse, giusto qualche giorno fa vi abbiamo riportato la notizia circa la chiusura di Campfire Cabal, altro team di Embracer noto al pubblico per aver lavorato sia su Hitman che su Expeditions.