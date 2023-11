Embracer, la crisi si estende a Free Radical: lo studio di TimeSplitters sta per chiudere?

I tagli aziendali di Embracer Group minacciano il futuro di TimeSplitters e dei suoi sviluppatori: stando infatti alle ultime anticipazioni di VGC, gli storici studi Free Radical rischierebbero la chiusura in funzione dei licenziamenti decisi dalla holding videoludica svedese.

In base alle indiscrezioni raccolte dai giornalisti di VideoGamesChronicle apprendiamo infatti che gli sviluppatori degli studi inglesi di Free Radical Design sarebbero stati informati del 'programma di ristrutturazione' avviato dal gruppo Embracer, un piano di tagli e licenziamenti che potrebbe comportare la definitiva chiusura della software house di Nottingham.

A chi ci segue, ricordiamo che nel 2021 Deep Silver annunciò il ritorno in vita di Free Radical e lo sviluppo di un nuovo videogioco dell'ormai storica serie sparatutto di TimeSplitters. L'anticipazione sulla possibile chiusura dei rifondati Free Radical Design, sottolineano i giornalisti di VGC, sarebbe dovuta al preavviso minimo di 30 giorni richiesto dalla legislazione e dallo statuto dei lavoratori del Regno Unito per annunciare un licenziamento.

Nel momento in cui scriviamo, più di 15 sviluppatori e attuali dipendenti di Free Radical Design hanno pubblicato dei post sui social per riferire, appunto, di essere alla ricerca di una nuova software house, tra cui un lead game designer, un artista senior, un game designer e un responsabile IT dello studio.