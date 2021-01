Crisi di PlayStation in Giappone, Sony sta snobbando il mercato locale secondo un analista

Alcuni analisti sono concordi nell'affermare che il brand PlayStation abbia perso il suo fascino agli occhi dei giocatori giapponesi, tra le motivazioni potrebbero esserci anche le nuove norme legate alla censura messe in atto dal 2018 da Sony, oltre ad una strategia comunicativa della casa maggiormente orientata al pubblico internazionale.

Hideki Yasuda di ACE ha espresso la sua opinione ai microfoni di GamesIndustry Japan, ribadendo come Sony di fatto non abbia fatto nulla per conquistare il pubblico giapponese negli ultimi tempi.

"Sony non sta prendendo sul serio il mercato giapponese, anche se Jim Ryan dice il contrario, i fatti dimostrano che all'azienda non importa nulla del mercato locale", queste le parole di Yasuda, che presenta poi degli esempi pratici.

Si parte dal lancio di PS4, avvenuto in ritardo di qualche mese in Giappone, e si continua con le nuove regole sulla rappresentazione di nudi e altri contenuti espliciti entrate in vigore nel 2018, una mossa che di fatto ha tagliato le gambe a molti giochi prodotti per il pubblico giapponese.

I trailer di presentazione di PlayStation 5 erano chiaramente orientati al mercato globale e non mostravano nessun contenuto adatto ai gusti dei giocatori asiatici, oltretutto le traduzioni ed i sottotitoli erano spesso errati, sintomo (afferma l'analista) di scarsa cura verso il marketing per il mercato giapponese. Viene poi citato anche il cambio del tasto conferma da O a X con il DualSense e i problemi di scorte di PS5, con Sony che starebbe privilegiando il mercato occidentale nei rifornimenti, come riportato anche dai giornalisti del Nikkei Asia.

Yasuda conclude la sua analisi affermando che il Giappone rappresenta ormai solamente il 10% del mercato videoludico e dunque Sony potrebbe aver deciso di snobbare questo territorio per orientarsi verso mercati più remunerativi. Le proposte dell'azienda cucite su misura per il pubblico giapponese sono ridotte ai minimi termini e l'assenza di una console portatile targata Sony in commercio potrebbe contribuire a far perdere popolarità al brand PlayStation nel paese del Sol Levante.