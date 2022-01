Crisi dei semiconduttori, il 2022 inizia male: incendio in un impianto ASML a Berlino

Mentre da Intel arrivano pareri poco rassicuranti che prevedono il perdurare della crisi dei semiconduttori sino al 2023, una sfortunata circostanza si abbatte sul settore.

Dopo due anni di crisi produttiva associata alla crisi sanitaria internazionale, il 2022 non è infatti iniziato nel migliore dei modi. Dalla Germania, arriva anzi la notizia dell'esplosione di un incendio presso uno dei siti produttivi associati ad ASML, azienda olandese leader nella produzione dei macchinari necessari alla realizzazione di chip. La fabbrica, situata a Berlino, ha preso fuoco nella giornata del 3 gennaio, fortunatamente senza produrre danni a dipendenti e personale.

Fortemente colpito invece il reparto dedicati ai macchinari DUV, che è rimasto bloccato sino ad oggi, quando ASML ha annunciato di essere riuscita a ripristinare parte della catena produttiva tedesca. Più critica invece la condizione dei reparti destinati alla fabbricazione degli impianti EUV, ancora bloccata. ASML afferma di aver già elaborato un piano per il completo ripristino della fabbrica di Berlino, con ulteriori aggiornamenti che saranno condivisi entro la fine del mese.



La crisi internazionale legata alla produzione dei semiconduttori, come noto, sta avendo un impatto sulla produzione di moltissimi prodotti tech, da PS5 e Xbox Series X, passando per componenti hardware di PC e, di recente, anche le cartucce per stampanti Canon.