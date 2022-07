La crisi dei semiconduttori continua, anche il Sega Mega Drive Mini 2 avrà scorte limitate

Dopo essere stati interrogati dai colleghi di Ars Technica in merito alla disponibilità del Mega Drive Mini 2, i 'piani alti' di SEGA hanno confermato ciò che molti di noi temevano: la distribuzione del dispositivo ha subito dei rallentamenti a causa della crisi dei semiconduttori.

La compagnia giapponese ha riferito che il Sega Mega Drive Mini 2 - revisione della console arrivata in Europa negli anni '90 - continuerà ad essere distribuita negli Stati Uniti, ma le scorte proverranno direttamente dal Giappone e verrano distribuite esclusivamente da Amazon in numero assai limitato. Proprio in virtù della provenienza da un paese così lontano, tra l'altro, è possibile che gli acquirenti riscontrino dei problemi legati all'assistenza clienti.

La situazione non è sicuramente delle più rosee, ancor di più per i clienti europei. Al momento, infatti, non è ancora stata ufficializzata una finestra di lancio per il prodotto nel "Vecchio Continente", e la crisi dei semiconduttori potrebbe farla slittare ulteriormente rispetto al tanto vociferato Febbraio 2023.

Restando in tema, SEGA ha di recente annunciato che il Mega Drive Mini 2 includerà ben 33 giochi tra cui Street Fighter II e Fatal Fury 2. La console in miniatura dovrebbe arrivare sul mercato giapponese a partire dal 27 Ottobre 2022, al prezzo di 70€.