Crisi Square Enix? Kingdom Hearts 4, FF 7 Rebirth e DQ 12 a rischio rinvio per un rumor

Sta facendo discutere un post su Reddit che parla di una presunta crisi interna di Square Enix, il gruppo sarebbe alle prese con una ristrutturazione interna e questo avrebbe portato al rinvio di alcuni giochi molto attesi.

La fonte (anonima) fa sapere di aver parlato con una persona molto vicina all'azienda, scoprendo come la fusione tra Square Enix e Luminous Productions sarebbe solo la punta dell'iceberg e la holding starebbe licenziando molti dipendenti negli uffici di Tokyo, in Cina a Londra e Los Angeles, con l'obiettivo di contenere i costi e ripensare le attività dopo i flop commerciali di giochi come Babylon's Fall, Forspoken e Octopath Traveler II.

Ci sarebbero in vista anche cambi al vertice con l'obiettivo di invertire la rotta, lo sviluppo dei giochi già annunciati prosegue ma per molti di questi non ci sarebbe ancora una data di lancio precisa, la compagnia vuol andarci cauta e non creare false aspettative sulle proprie IP di punta a causa della delicata situazione con gli azionisti.

A quanto pare non ci saranno notizie su Final Fantasy VII Rebirth e Kingdom Hearts 4 almeno fino al lancio di Final Fantasy 16, quest'ultimo progetto avrebbe ricevuto un enorme budget per il marketing proprio perché visto come un titolo capace di delineare il futuro dell'azienda e permettere a Square Enix di riguadagnare la fiducia degli investitori.

A maggio verrà presentato il nuovo direttore della compagnia, inoltre a settembre dovrebbe essere presentato un nuovo trailer di Kingdom Hearts 4 con tanto di finestra di lancio, mentre Final Fantasy VII Rebirth potrebbe tornare a farsi vedere questa estate ma tutte queste decisioni sarebbero in pausa proprio in vista dell'arrivo della nuova dirigenza.