Crisis Core FF7 Reunion gira in UE4: 60fps su PS5 e Xbox Series X|S, 120fps su PC

Oltre ad aver precisato che Crisis Core Final Fantasy VII Reunion avrà un combat system ispirato a FF VII Remake, Square-Enix ha svelato i dettagli riguardanti il framerate del ruolistico originariamente pubblicato su PSP nel 2007 e in arrivo su PC e console in una nuova veste durante quest'inverno.

Nel corso di una recente intervista concessa a IGN.com, la produttrice Mariko Sato ha confermato che tutti gli asset originali del gioco sono stati sostituiti e nuovamente realizzati in Unreal Engine 4 per essere visivamente in linea con lo standard dettato da Final Fantasy 7 Remake. Il titolo girerà su console PlayStation 5 e Xbox Series X|S a 60 frame al secondo. Su PC, invece, sarà possibile spingersi oltre e ottenere fino ai 120 frame al secondo.

Per quanto riguarda invece l'edizione per Nintendo Switch, Sato ha evitato di fornire dettagli per il momento, limitandosi a specificare che ci saranno per forza di cose delle differenze sia a livello di risoluzione che di framerate. Considerando le limitate capacità dell'ibrida della grande N se rapportate alla componentistica hardware di PS5 e Xbox Series X|S, il sospetto è che il titolo possa girare a 30fps su Switch. Sarà in ogni caso attendere i futuri aggiornamenti di Square-Enix sulla questione.

Recentemente abbiamo avuto modo di scambiare due chiacchiere con Tetsuya Nomura e Mariko Sato di Square-Enix: nella nostra intervista su Crisis Core Final Fantasy VII Reunion trovate tante altre informazioni sulla riedizione del prequel di Final Fantasy VII.