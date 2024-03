Crisis Core FF7 Reunion: Square sgridò un doppiatore per la sua voce 'troppo sensuale'

Square Enix rimproverò un doppiatore di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion in quanto stava utilizzando un tono di voce ritenuto troppo sensuale per la caratterizzazione del suo personaggio. A raccontare il curioso aneddoto è Shaun Conde, interprete di Genesis.

Conde rivela il particolare retroscena sul lavoro svolto per Genesis nel corso di una lunga intervista video incentrata proprio su Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, precisamente al minuto 32:37 del filmato: "Una nota divertente, un piccolo bonus che vi rivelo, è che mentre doppiavo questo personaggio mi è stato fatto notare diverse volte che sembravo troppo sensuale e sembrava che stessi seducendo", rivela il doppiatore aggiungendo che Square Enix gli ha poi chiesto di smorzare un po' i toni in modo così da rientrare sui giusti binari della caratterizzazione di Genesis.

Conde lascia intendere che la stessa situazione si è verificata anche mentre lavorava per NEO The World Ends With You, sempre targato Square Enix e dove ha prestato la propria voce a Shiba. In ogni caso ciò la situazione non ha compresso in nessun modo la sua performance con entrambi i personaggi, con i giocatori che hanno apprezzato gli sforzi di Conde nel dar vita ad entrambi i personaggi.

Restando in tema, al lancio della riedizione di Crisis Core Final Fantasy VII ci furono proprio alcuni problemi di sincronizzazione tra audio e sottotitoli: una successiva patch ha poi risolto i problemi di doppiaggio di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion.