Crisis Core FF7 Reunion, tra Unreal Engine 4 e cutscene rifatte: parla Square Enix

Quando mancano poche settimane al lancio di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, un progetto a cavallo tra una remaster e un remake, Square Enix ha pubblicato un nuovo documento ricco di FAQ per offrire ai videogiocatori interessati all'acquisto tutti i chiarimenti di cui hanno bisogno.

Sono molteplici gli argomenti toccati nel documento reperibile a questo indirizzo, anche le motivazioni che hanno spinto Square Enix ad utilizzare l'Unreal Engine 4. Il motore di Epic Games, che nei prossimi anni verrà pian piano accantonato e sostituito dal più recente Unreal Engine 5, è stato scelto in primis per la sua versatilità, una tratto di vitale importanza per un progetto come Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion destinato ad uscire su tutte le piattaforme di gioco principali, ossia PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Decisivo si rivelato anche il supporto al linguaggio di programmazione C++, che è stato utilizzato per sviluppare la versione originale per PSP.

Sebbene l'impalcatura sia rimasta la stessa del gioco del 2007, Square Enix si è impegnata molto per attualizzarlo e renderlo appetibile ai videogiocatori moderni, ad esempio affidando a Image Studio (compagnia precedentemente nota come Visual Works) il compito di ricreare i filmati da zero. Con l'obiettivo di mantenere le stesse sensazioni delle cinematiche originali, le quali vennero ben accolte 15 anni fa, i responsabili hanno utilizzato un metodo di espansione dell'immagine chiamato up-conversion che integra degli algoritmi IA e tecniche di analisi delle immagini. Alcuni nuovi elementi, come la spada che il protagonista impugna durante la storia, sono stati aggiunti nelle cutscene con l'impiego di tecniche che riproducono le texture del tempo, in modo da non risultare posticce e mal integrate nel contesto. Fanno eccezione le animazioni delle evocazioni che hanno un effetto diretto sul gameplay, che sono state completamente rifatte per migliorare il ritmo di gioco e al tempo stesso mantenere l'impatto dell'originale.

Potremo saggiare il frutto di tutto questo lavoro tra pochi giorni, dal momento che il lancio è previsto per il 13 dicembre. In attesa della recensione, godetevi il resoconto della nostra ultima prova di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion.