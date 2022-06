Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion annunciato ufficialmente: esce nel 2022 ovunque

Square Enix non ha tradito le aspettative dei suo fan e ha approfittato dei festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario della settima fantasia finale per effettuare una serie di attesissimi annunci, a cominciare dalla presentazione di Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion rappresenta una nuova e sfavillante versione di Crisis Core: Final Fantasy VII, action RPG lanciato originariamente ed esclusivamente su PSP nell'ormai lontano 2007 in Giappone e nel 2008 in Occidente. L'uscita è attualmente prevista nel corso dell'inverno 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One e PC Steam.

Stando alle parole di Square Enix, questa nuova edizione "è più di una semplice remaster in HD", dal momento che trasforma il comparto grafico rifinendo tutti i modelli 3D del gioco, include una colonna sonora d'eccezione e offre pure un rinnovato e più approfondito doppiaggio in lingua inglese e giapponese.