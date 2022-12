Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion approvato dalla critica: il rifacimento convince

Lasciatasi alle spalle la pubblicazione del trailer di lancio di Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion, Square Enix è ormai pronta al lancio del rifacimento del celebre JRPG.

In vista del ritorno in scena di Zack Fair, è tempo di scoprire quale accoglienza ha riservato al gioco la critica specializzata. Al momento, le recensioni di Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion sembrano promuovere l'operazione di ammodernamento realizzata dal publisher giapponese.



Sulle pagine di Metacritic, in particolare, la versione PC del titolo propone un Metascore di 85/100, mentre la versione PlayStation 5 si accontenta di un 79/100. Su entrambe le piattaforme, la remastered conquista giudizi positivi, con la stragrande maggioranza dei voti che si attesta su valori superiori all'80/100. Su console, tuttavia, non mancano giudizi più severi, che includono anche diversi 60/100, voto assegnato ad esempio dalle redazioni di VGC e GamesRadar. Presenti all'appello anche alcuni 70/100, attribuiti, tra gli altri, dalla divisione spagnola di IGN e dalla redazione francese di GameBlog. Assenti per il momento giudizi relativi alle versioni PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch di Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion.

Ovviamente, sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion, a firma di Antonello "Kirito" Bello.