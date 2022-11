Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion in arrivo: il trailer di lancio apre i preordini

In attesa della recensione del titolo Square Enix, sulle pagine di Everyeye potete trovare da oggi un ricco provato di Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion.

Per festeggiare i nuovi coverage realizzati dalla stampa specializzata, il publisher ha inoltre deciso di pubblicare il trailer di lancio del JRPG. Disponibile direttamente in apertura a questa news, l'intenso filmato presenta il prequel di Final Fantasy VII, la cui storia si svolge sette anni prima rispetto all'epopea di Cloud e compagni. In Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion, i giocatori seguono la storia di Zack Fair, giovane SOLDIER destinato a scoprire inquietanti retroscena sulle attività della Shinra.

Contestualmente alla pubblicazione del trailer di lancio del JRPG, Square Enix ha inoltre aperto ufficialmente i preordini del titolo, ora accessibili sugli store online di Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. I giocatori che effettueranno il preordine di Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion saranno ricompensati da Square Enix con il bonus preordine "set di materie SOLDIER". Quest'ultimo consentirà di avere accesso alle materie Ignis oscuro, Crio oscuro e Fulgor oscuro sin dall'inizio del gioco.



I più esigenti potranno inoltre optare per una Digital Deluxe Edition di Crisis Core: Final Fantasy VII -Reunion, che, oltre al gioco, include un estratto della colonna sonora e un art book digitale. Ricordiamo che la data di lancio di Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion è fissata per tutte le piattaforme al prossimo 13 dicembre 2022.