Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: il combattimento prende spunto da FF7 Remake

In occasione di un'intervista concessa in esclusiva a Everyeye.it, Tetsuya Nomura e Mariko Sato, rispettivamente Creative Producer e Producer di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, ci hanno parlato più nel dettaglio del rinnovato sistema di combattimento del rifacimento del ruolistico originariamente pubblicato su PSP nel 2007.

Osservando il materiale mostrato da Square-Enix abbiamo potuto notare come Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion presentasse un sistema di combattimento più dinamico rispetto a quello a cui siamo sempre stati abitutati. Nomura e Sato hanno effettivamente confermato che il team di sviluppo, ispirandosi alle soluzioni adottate in Final Fantasy VII Remake, è andato ad apportare alcune modifiche che svecchieranno il sistema originale.

"Il sistema di combattimento di Crisis Core fu creato sulla base del sistema ATB dell'originale Final Fantasy VII, al quale vennero aggiunti degli elementi extra che potessero farlo apparire come un action. Per quel che concerne invece Reunion, abbiamo preso spunto da Final Fantasy VII Remake - che è un action a tutti gli effetti - e cercato di avvicinarci il più possibile ai suoi fasti, aumentando il ritmo e la velocità delle battaglie", ha dichiarato Nomura.

Sato ha quindi aggiunto che non sarà più necessario selezionare gli incantesimi e le abilità da un menu ma basterà sfruttare delle più comode scorciatoie, e che la telecamera sarà liberamente gestibile dal giocatore. Per quanto riguarda infine il Digital Mind Wave, ovvero il sistema in stile slot machine tramite cui era possibile attivare le Limit Break, è stata aggiunta la possibilità di mettere da parte il risultato ottenuto al fine di non sprecarlo in situazioni poco consone (nell'originale poteva essere spesso sprecato contro nemici deboli). Per ulteriori informazioni sul combat system e su tutti gli altri aspetti del gioco, vi rimandiamo alla nostra intervista esclusiva su Crisis Core Final Fantasy VII Reunion.