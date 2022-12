Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: il confronto su PS5, Xbox Series X e Switch

Dopo aver analizzato a fondo le versioni console di The Witcher 3 next-gen, Digital Foundry mette sotto la lente di ingrandimento Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, il rifacimento del classico Square-Enix originariamente pubblicato su PlayStation Portable nel 2007.

Digital Foundry si è detta soddisfatta del lavoro svolto da Square-Enix per mettere a lucido l'avventura di Zack. La veste grafica con cui l'action game è stato riproposto sulle piattaforme di nuova generazione dona nuova linfa vitale al gioco, che ora può godere di modelli poligonali più complessi, texture di più alta qualità e a risoluzione maggiore, effetti più elaborati e altro ancora.

Per quanto riguarda PlayStation 5 e Xbox Series X, abbiamo in entrambi i casi una risoluzione dinamica che oscilla dai 1800p ai 2160p, mentre Series S otteniamo una risoluzione di 1080p (apparentemente non dinamica, stanndo ai test effettuati). In tutti i casi il frame-rate è saldamente ancorato ai 60fps, per un'esperienza di gioco fluida ed appagante.

Su Nintendo Switch il comparto tecnico è necessariamente ridimensionato: parliamo di una risoluzioen di 576p-720p a 30fps in modalità docked e di 432p-720p (in media 504p) a 30fps in modalità handheld. Molti effetti grafici sono completamente assenti o applicati in maniera ridotta in questa edizione del gioco, e sono stati inoltre rilevati dei problemi di frame pacing.

