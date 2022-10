Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: personaggi e combattimenti nelle nuove immagini in 4K

Atteso alla fine di quest'anno, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion torna a mostrarsi in uno splendido set di immagini in risoluzione 4K con cui possiamo tornare ad ammirare il rifacimento dell'action game originariamente pubblicato su PSP nel 2007.

La galleria di immagini, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, consente di osservare nel dettaglio i personaggi di cui vivremo le storie insieme ad alcune spettacolari scene di battaglia a cui prenderemo parte nel corso dell'avventura.

Crisi Core Final Fantasy VII Reunion presenterà una completa revisione della grafica in HD, una nuova colonna sonora e un sistema di combattimento aggiornato. L'arco narrativo del gioco inizia sette anni prima degli eventi di Final Fantasy VII e segue da vicino le vicende di Zack Fair, un giovane agente della Shinra. Mentre la sua avventura avanzerà, il soldato scoprirà gli oscuri segreti degli esperimenti della Shinra e i mostri a cui dà vita l'organizzazione. Dal punto di vista narrativo, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion avrà qualcosa di strano, secondo le parole del producer Yoshinori Kitase, che ha lasciato intendere un qualche tipo di collegamento con l'epilogo di Final Fantasy VII Remake.

In attesa del debutto in programma per il 13 dicembre 2022 su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion.