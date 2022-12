Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion è imperdibile: la nostra videorecensione

Crisis Core Final Fantasy VII è annoverato tra le produzioni più brillanti ed amate mai comparse su PlayStation Portable, la prima console portatile Sony sulla quale la versione originale debuttò in tutto il mondo tra il 2007 e il 2008. E dopo tanti anni, l''avventura con protagonista Zack Fair fa il suo ritorno.

Sin dal suo annuncio, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion ha attirato le attenzioni di tutti i fan della serie, che non vedevano l'ora di rivivere l'intrigante Action/RPG attraverso una veste aggiornata per stare al passo con i tempi odierni. La riedizione sarà ufficialmente disponibile su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox a partire dal 13 dicembre 2022, ma la nostra recensione di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion e relativa videorecensione che trovate in cima a questa news vi svela già tutto sul ritorno del classico Square Enix. E ve lo diciamo subito: si tratta di una riedizione imperdibile.

Siamo infatti ad una "remastered plus" realizzata con grande cura ed impegno, che colpisce non solo per la rinnovata veste grafica (sebbene paesaggi e modelli poligonali degli NPC avrebbero necessitato di maggiori ritocchi), ma anche per come ha aggiornato il gameplay: il combat system appare più fluido, mentre il controverso sistema OMD è stato ritoccato per renderlo più efficace e bilanciato. Ciò porta ad una produzione che risulta pienamente godibile ancora oggi, nel frattempo che si viene (nuovamente) coinvolti dall'intrigante narrativa, rimasta inalterata rispetto all'opera originale.

Se dunque non avete mai avuto modo di giocarlo prima, la riedizione di Crisis Core è l'occasione giusta per colmare la lacuna. E se lo giocherete sulle piattaforme Sony, ecco quanto pesa Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion su PS5 e PS4.