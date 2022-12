Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: non vi piace il nuovo doppiaggio? C'è la mod per voi

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, la riedizione realizzata da Square Enix si è rivelata di grande livello, rinfrescando il classico per PSP e rendendolo pienamente godibile anche sulle console attualmente in commercio.

Non sono mancati tuttavia alcuni cambiamenti piuttosto consistenti rispetto al gioco originale: il doppiaggio è stato infatti del tutto rinnovato, con gli interpreti dei personaggi di Final Fantasy VII Remake che hanno ripreso i loro ruoli anche in Reunion. Ma per coloro che amavano il parlato dell'originale Crisis Core Final Fantasy VII arriva un'interessante novità sotto forma di mod.

Grazie agli sforzi di Svenchu, su Nexus Mods è possibile trovare una creazione che consente di ripristinare il doppiaggio originale ed inserirlo al posto di quello nuovo, permettendo così ai fan di potersi godere la nuova edizione con le voci ascoltate nel 2008 su PSP. Come tuttavia segnalato dal suo stesso autore, la mod presenta un bug che, dopo uno specifico evento nel Capitolo 2, azzera del tutto il parlato. La creazione necessita dunque di lavoro aggiuntivo per essere perfezionata, ma Svenchu assicura che si sta già mobilitando per renderla pienamente usufruibile senza intoppi.

In aggiunta, oltre a ripristinare completamente il doppiaggio originale sia nei filmati che durante il gameplay, il creatore mira alla totale rimozione delle nuove voci, in modo così che le scene all'epoca mute su PSP tornino ad essere tali anche sulle attuali piattaforme.

In attesa dunque della mod perfezionata potete godervi il nostro speciale su Zack Fair di Crisis Core Final Fantasy 7, riscoprendone così le origini e l'evoluzione.