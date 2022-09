Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion alla prova: cosa cambia dalla versione PSP?

Nel corso di un recente evento organizzato da Square Enix a Londra abbiamo messo le mani su una demo di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, la riedizione attualizzata del prequel di FF7 uscito originariamente solo su PSP.

Dopo aver ammirato in azione Crisis Core FF7 Reunion dal TGS 2022, abbiamo così colto l'occasione offertaci dal publisher giapponese per reimmergerci nelle atmosfere di questa avventura ruolistica intrisa di elementi action.

Nel ripercorrere a ritroso le gesta compiute da Zack Fair Sephiroth e Cloud, ci siamo rituffati nelle atmosfere di Final Fantasy per indagare ancora una volta sulle misteriosi sparizioni che hanno colpito l'unità d'elite dei SOLDIER. Durante la prova abbiamo sperimentato le migliorie apportate da Square Enix nel comparto grafico e nel sistema di combattimento, per poi apprezzare il lavoro svolto da chi ha riarrangiato l'intera colonna sonora.

Per uno sguardo approfondito al gameplay e alle principali novità narrative e contenutistiche, non ci resta che attendere fino al 13 dicembre per reimmergerci finalmente nella dimensione ruolistica di Crisis Core FF7 Reunion su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del video in apertura d'articolo e del resoconto della nostra prova di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion.