Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: quando esce, che tipo di gioco è e come funziona

Final Fantasy sta tornando. L’iconica saga JRPG porterà, nel corso dei prossimi mesi, una serie di titoli che si spera possano soddisfare gli utenti di uno dei brand più iconici e famosi del panorama videoludico. Parliamo di un franchise esistente dal 1987, nato dall’estro creativo di Hironobu Sakaguchi e che ha appassionato milioni di giocatori.

Quando parliamo di Final Fantasy, dunque, non possiamo farlo a cuor leggero, soprattutto in vista della direzione intrapresa dal brand. Infatti, i prossimi mesi del 2022 e l’intero 2023 saranno fondamentali per il franchise targato Square Enix che, come mostrato nel corso della celebrazione del 25° anniversario di Final Fantasy VII, vedrà in arrivo tanti nuovi prodotti. Tra questi, a spiccare maggiormente vi è Cris Core Final Fantasy VII Reunion.

Quest’ultimo progetto, che andrà a comporre una trilogia insieme al già pubblicato Final Fantasy VII Remake ed il venturo Final Fantasy VII Rebirth, ha riscosso un grande successo nella community del celebre JRPG. Come annunciato nel corso della presentazione, infatti, il secondo di questi tre importantissimi capitoli arriverà molto presto, nonostante vi siano ancora alcuni dubbi e perplessità attorno alla nuova produzione Square Enix. Dunque, cosa bisogna sapere prima di acquistare Crisis Core Final Fantasy VII Reunion?

Quando esce Crisis Core Final Fantasy VII Reunion?

Nonostante vi siano stati alcuni errori di comunicazione della road map ufficiale dei titoli in pubblicazione di Final Fantasy, dapprima non compresi e successivamente provvisti di un generico “This Winter” e “Next Winter”, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion uscirà il 13 dicembre 2022. Si tratta di una data molto importante per gli amanti della produzione in questione, visto che l’opera originale - esclusiva per PlayStation Portable - uscì il 13 settembre 2007 nella terra del Sol Levante. A quindici anni di distanza si potrà rivivere una grande avventura, appartenete ad uno dei giochi di ruolo di stampo orientale più importanti del panorama videoludico.

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion è un remake?

Differentemente dal progetto Final Fantasy VII Remake, Square Enix ha dichiarato che Crisis Core Final Fantasy VII Reunionsarà una rimasterizzazione del titolo originariamente uscito su PSP. Il restyle del prequel di Final Fantasy VII non sarà unicamente di tipo grafico: infatti, stando a quanto dichiarato dallo stesso publisher, il rifacimento del doppiaggio dei dialoghi e l’arrangiamento dell’intero comparto musicale di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion saranno gli elementi cardini di una produzione dal grande potenziale ludico. Ciò nonostante, bisognerà ugualmente attendere il lancio del gioco per poter verificare che le modifiche apportate non abbiano coinvolto anche il comparto narrativo.

Su quali console esce Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion

Il nuovo titolo targato Square Enix verrà pubblicato su tutte le piattaforme. Crisis Core Final Fantasy VII Reunion non sarà quindi una esclusiva temporale delle console Playstation, il che permetterà all’avventura in arrivo nel 2022 di approdare anche su Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Tutte le edizioni di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion verrà venduto al prezzo di 59,99 euro nella sua edizione standard. L’edizione base del gioco presenta al suo interno il solo titolo completo, a meno che non sia stato acquistato tramite preordine. In quest’ultimo caso, infatti, sarà possibile riscattare un contenuto bonus, ossia il set Materia Soldier. Esso contiene:

Materia Dark Fire

Materia Dark Thunder

Materia Dark Blizzard

Questo bonus, riscattabile in game, sarà necessario per l’uso di attacchi magici che infliggono veleno e silenzio. Tuttavia, la standard edition non è l’unica edizione esistente: infatti, vi sarà anche una digital deluxe edition di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion a 79,99 euro, che contiene al suo interno:

Contenuti della standard edition (insieme al bonus del preordine)

Estratto della colonna sonora

Raccolta digitale di illustrazioni del gioco

Per quanto riguarda il prezzo dell’edizione pubblicata su PC, invece, bisogna segnalare una leggera variazione di prezzo: Crisis Core Final Fantasy VII Reunion sarà acquistabile su Steam al prezzo di 49,99 euro o 69,99 euro. Pur trattandosi di una differenza di dieci euro, per molti giocatori potrebbe influire sulla scelta della versione, in base alla propria disponibilità di piattaforme sulle quali videogiocare. Infine, per chi fosse interessato alla sola edizione fisica del gioco, alcuni rivenditori regaleranno la steelbook Hero’s Legacy acquistando Crisis Core Final Fantasy VII Reunion anticipatamente in negozio.

Che gioco è Crisis Core Final Fantasy VII Reunion?

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, visto in azione al TGS 2022, narra la storia di Zack Fair, un temibile guerriero pronto a lottare per la difesa del proprio onore. L’inseguimento del suo sogno lo porterà a vivere una grande avventura e al suo fianco vi saranno un giovane guerriero e una donna, a cui è legato il destino del mondo. Durante questo viaggio incontreremo alcuni personaggi già conosciuti ed apprezzati per chi ha giocato Final Fantasy VII Remake, come Cloud, ma non solo. In un mondo dominato da grandi colossi aziendali come la Shinra, il nostro eroe sarà costretto ad indagare sugli strani eventi che coinvolgono un mondo ormai rovinato dal dominio dei poteri forti.

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion sta per arrivare, con il mese di dicembre ormai alle porte che confermerà o meno le positive sensazioni che i primi trailer del gioco hanno trasmesso ai videogiocatori. Prima di salutarci, però, vi invitiamo a recuperare la nostra prova di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, in cui vi spieghiamo cosa cambia rispetto alla versione originale uscita su PSP.