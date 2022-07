Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion è un remake o una remaster?

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion permetterà ai fan di rivivere l'apprezzato gioco, nonché prequel di Final Fantasy VII, uscito per la prima volta su PSP nel lontano 2007 in Giappone e l'anno successivo anche in Europa e Stati Uniti.

Sin dalle prime immagini mostrate il lavoro di svecchiamento del classico originale è parso piuttosto curato, pur mantenendosi fedele al titolo visto sulla console portatile di Sony. A molti è dunque venuto qualche dubbio sull'effettiva essenza della nuova edizione di Crisis Core: siamo davanti a un remake oppure ad una remastered? A dare una risposta al quesito è stato lo stesso creative producer Tetsuya Nomura, che nel corso della nostra intervista esclusiva agli autori di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion ci ha spiegato come deve effettivamente essere considerato il gioco.

"Eravamo molto combattuti sull'argomento, poiché non eravamo sicuri di quale fosse il modo migliore per descrivere il progetto. Ad un certo punto c'è stato anche un dibattito finalizzato a stabilire se fosse il caso di definirlo un 'remake' o una 'remaster'. Penso che il prodotto si avvicini maggiormente alla definizione di remaster, in quanto la storia non ha subito cambiamenti di alcun tipo e si tratta sempre dello stesso gioco", ha spiegato Nomura alla nostra redazione, confermando che Crisis Core Reunion deve quindi essere considerato una Remastered.



Ma comunque non si tratta di una rimasterizzazione qualsiasi: "Tuttora siamo un po' indecisi su quale sia il termine che descriva meglio il gioco, ragion per cui alla fine abbiamo optato per una 'reunion'. È davvero complicato, perché è molto più di un remaster, ma al tempo stesso non è nemmeno un completo remake", aggiunge Nomura.

Del resto è già assodato che la nuova versione in arrivo durante l'inverno su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox sarà rinnovata in termini di gameplay: il combattimento di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion prenderà spunto da FF7 Remake, rivelano gli autori.