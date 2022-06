Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion a confronto con l'originale PSP: le migliorie grafiche

Square Enix non si è certamente risparmiata con gli annunci in occasione del 25° anniversario della fantasia finale. Oltre alla seconda parte del progetto Remake, ha tirato fuori dal cilindro anche Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, rimasterizzazione dell'action RPG lanciato originariamente su PSP.

In sede di annuncio, la casa giapponese ha presentato Reunion come un progetto che va oltre una semplice rimasterizzazione, dal momento che rinnova in maniera sostanziosa il comparto grafico rifinendo tutti i modelli 3D del gioco. La immagini, in ogni caso, valgono più di mille parole, dunque vi proponiamo questo video confronto realizzato dallo youtuber Cycu1 che mette bene in evidenza tutti gli aggiornamenti.

Come potete vedere, il gameplay e le inquadrature sono estremamente fedeli all'originale datato 2007, tuttavia i modelli dei personaggi aggiornati agli standard moderni, le ambientazioni rinnovate e la calibrazione della palette cromatica donano al gioco un look decisamente al passo dei tempi, seppur non al livello di giochi pensati appositamente per la next-gen.

Prima di lasciarvi alla visione del filmato, vi ricordiamo che Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion verrà lanciato nel corso del prossimo inverno su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam. I suoi creatori hanno già specificato che potrà essere apprezzato anche senza conoscere la trama di Final Fantasy 7.