Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion è su Xbox Game Pass o PlayStation Plus al lancio?

Uscito nel 2007 su PSP, Crisis Core Final Fantasy 7 si appresta a tornare sui nostri schermi con una edizione rimasterizzata intitolata Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion e in uscita il 13 dicembre 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Lo vedremo anche su Game Pass e PlayStation Plus?

Per il momento no, Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion uscirà in formato digitale su tutte le piattaforme citate e ovviamente in versione fisica per tutte le piattaforme, tuttavia il gioco non sarà incluso al lancio in alcun servizio in abbonamento, questo vuol dire che Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion non sarà presente nel catalogo Xbox Game Pass, PC Game Pass o PlayStation Plus Extra/Premium al day one.

Ovviamente nulla vieta che in futuro Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion possa comparire su Xbox Game Pass o PlayStation Plus, come già capitato in passato per altri giochi di Final Fantasy e titoli di casa Square Enix, tuttavia al debutto sul mercato il gioco dovrà necessariamente essere acquistato in formato fisico o digitale.

Ecco tutte le edizioni di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, oltre all'edizione standard, Square Enix pubblicherà anche la Digital Deluxe Edition (79.99 euro) che include il gioco completo, i bonus preorder della standard edition, un estratto della colonna sonora e una raccolta digitale di illustrazioni.