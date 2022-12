Crisis Core Final Fantasy 7, svista per Reunion: spunta il watermark di Getty Images

Anticipato dalla pubblicazione del trailer di lancio di Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion, il ritorno in scena del JRPG è stato accolto con entusiasmo dalla critica videoludica internazionale.

A metà tra remastered e remake, il lavoro di restauro e aggiornamento svolto da Square Enix è ora nelle mani del pubblico e la community non ha tardato ad accorgersi di una svista presente nel titolo. Come segnalato dalla redazione di Kotaku, una delle ambientazioni di Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion include infatti un'immagine sulla quale troneggia in bella vista il watermark di Getty Images, noto servizio di fornitura di illustrazioni per utilizzo a fini commerciali. Il peculiare avvistamento può essere realizzato all'interno del Capitolo VII del gioco, durante una missione che conduce il protagonista all'interno di una lussuosa proprietà della Shinra. La magione è adornata di un ampio numero di dipinti, tra i quali spicca la riproduzione di un'opera di John Crowther, raffigurante il Ludgate Circus di Londra nel 1881. Quest'ultima, tuttavia, presenta ancora impresso il marchio di Getty Images!A dispetto della svista, il titolo resta un ottimo prodotto, che il nostro Antonello "Kirito" Bello ha promosso con decisione nella sua recensione di Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion.