Crisis Core Final Fantasy Reunion: la storia avrà qualcosa di 'strano', parla Kitase

Nel corso di una recente intervista, il producer di Crisis Core Final Fantasy Reunion ha nuovamente discusso del rifacimento del JRPG originariamente pubblicato su PlayStation Portable nel 2007. Secondo le sue dichiarazioni, la versione ammodernata del titolo includerà un aspetto "strano" che potrebbe sorprendere i giocatori.

Yoshinori Kitase ha innanzitutto specificato che il team di Square-Enix ha deciso di dedicarsi Crisis Core mentre lavorava a Final Fantasy 7 Remake con l'intenzione di permettere ai giocatori di vivere la storia di Zack Fair in prima persona.

È stato poi nuovamente ribadito come oltre al nuovo cast che si è occupato del doppiaggio in lingua inglese, il remake riceverà anche aggiornamenti al suoi sistema di combattimento per renderlo più vicino a quello di Final Fantasy 7 Remake. Ma ciò che rende davvero interessante l'intervista di Kitase sono le dichiarazioni legate al comparto narrativo del gioco. Il producer afferma che la storia "sostanzialmente non cambierà" rispetto all'originale Crisis Core, ma ha lasciato intendere che qualcosa potrebbe sembrare "strano" per i giocatori di Final Fantasy 7 Remake.

Kitase ha inoltre incoraggiato i fan a pensare a Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion come parte del progetto Final Fantasy 7 Remake. Se avete familiarità con gli epiloghi di FF7 Remake e dell'originale Crisis Core potrebbe unire i puntini e intuire di cosa potrebbe star parlando Kitase, tuttavia evitiamo approfondimenti per evitare possibili spoiler. Le affermazioni del producer potrebbero in ogni caso riferirsi a qualsiasi cosa, dunque sarà bene attendere l'esordio del titolo atteso quest'inverno su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Switch.